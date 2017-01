Creative Commons Foto: Bill in Arizona

Posted By Pavel v 30.8.2013 Dnes jsem uzavřel první část sonatiny – Allegro. Snažil jsem se nejprve držet pořád drive, ale pak to bylo únavné, tak jsem to místy zklidnil a pak přidal i ritardando. Přečíst celé

Creative Commons Foto: Michael Janssen Poslední kousky

Posted By Pavel v 18.8.2013 Psal jsem, že teď nemám čas na blog. Což je vlastně pravda. Pokud ale nepíšu filozofickou stať, může takový nový příspěvek vzít třeba jen 10 minut. Tak to zkusím… Přečíst celé

Creative Commons Foto: Aaron Parecki Přestávka

Posted By Pavel v 15.8.2013 Tak jsem zjistil, že od té doby, co mi skončily 2 týdny volna, neměl jsem ani minutu na to, abych napsal něco do blogu. A vůbec to ani pro tento nebo příští týden nevidím růžově. Přečíst celé

Eric Kilby @ Creative Commons Měnit názor je lidské

Posted By Pavel v 8.8.2013 Nejsem politický komentátor, tak snad nikdo nečeká, že budu popisovat včerejší hlasování v parlamentu. Navíc doma jsem to komentoval dostatečně a nechci se opakovat. Stejně by to ale byl jiný titulek, zůstala by snad jen ta první dvě slova… Ostatně v poslední době se vše mění jak na běžícím páse a tak by takový článek snad ani nikoho nezajímal. Přečíst celé

Creative Commons Foto: plantronicsgermany Výuka hudební kompozice na Skype

Posted By Pavel v 5.8.2013 Kdo si neumí představit, jak taková výuka přes Skype vypadá, připravil jsem překlad z poznámek (nejde tedy o ucelený text) poslední lekce ze soboty s Corneliem – trvala zhruba jednu hodinu, probíhala v angličtině. Ty, kdo zvažují, zda jít do výuky v angličtině, mohu uklidnit, že se dají použít fráze typu: můžeš to prosím zopakovat?

říkal jsi XXX?

nerozumím větě XXX, znamená to jinými slovy YYY? Přečíst celé

Foto: Pavel Kotala bloguje (c) 2013 Přinesla jsem meloun

Posted By Pavel v 3.8.2013 Doposud jsem psal veškerou hudbu na notebooku na koleně. Když jsem si hrál jen pro sebe, tak na piánu a nebo na klávesách. To ovšem znamenalo přinést je na jídelní stůl, připojit zdroj a připojit sluchátka. Každému je jasné, že s tímto přístupem se časem začalo na klávesy prášit. Přečíst celé

Creative Commons Foto: Roger Lynn To je přece nutné!

Posted By Pavel v 1.8.2013 Naplánoval jsem si, jak se budu během 14-denního pobytu doma každý den věnovat hudbě od rána do večera. No, není to nakonec od rána do večera. Vlastně to není ani od poledne do večera. Vlastně ani od odpoledne do večera, ale večer jo. Tedy většinou… Přečíst celé